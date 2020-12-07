Уголовное дело возбуждено после перестрелки на границе России и Украины
Уголовное дело возбуждено после перестрелки на российско-украинской границе, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности, указано в сообщении.
В настоящее время расследование продолжается, ведется допрос свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, отмечает СК.
Ранее сообщалось, что российские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения российской границы тремя вооруженными нарушителями со стороны Украины. В ходе перестрелки один из нарушителей погиб, двое скрылись.
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