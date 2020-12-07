В Москве уволили полицейского, ранившего ребенка из травматического оружия

Сотрудника патрульно-постовой службы, выстрелившего из травматического оружия в ребенка, уволили из полиции Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

«По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел» , — говорится в сообщении.

Ранее на юге Москвы 33-летний сотрудник полиции ранил несовершеннолетнюю девочку из травматического оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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