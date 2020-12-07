Около пяти тысяч человек привились от COVID-19 в Подмосковье за неделю

За минувшую неделю около пяти тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса нового типа, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы получаем необходимую вакцину. На прошлой неделе было привито порядка пяти тысяч человек, на этой неделе мы получим дополнительные объемы [вакцины]», – рассказал глава региона.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации от COVID-19. Глава государства уточнил, что уже более 2 млн доз вакцины «Спутник V» произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней.

За все время пандемии в России выявлено более 2,4 млн случаев COVID-19, из них более 43 тысяч — с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 67 млн человек.

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