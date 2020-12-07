Морозная погода без осадков ожидается в Москве с 7 по 13 декабря

Морозная погода без осадков ожидается на текущей неделе (с 7 по 13 декабря) в Москве, температура в ночное время достигнет -13°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, погоду в Москве в этот период будет определять антициклон, в связи с этим будет преобладать либо малооблачная погода, либо переменчивая облачность к концу недели.

7-8 декабря максимальная температура в городе днем достигнет -2 — -4°C, по Московской области — до -7°C. Ночная температура на протяжении всей недели в Москве — -9 — -11°C, по области от -8 до --13°C.

Позднякова также отметила, что начиная с середины недели температура в городе будет на пару градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет наиболее высоким 7-8 декабря, потом оно начнет понижаться.

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