На Урале проверят данные о медбрате, пожелавшем смерти пациентам с коронавирусом
Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга начало проверку после публикаций в СМИ о медбрате одной из городских больниц, который якобы пожелал смерти пациентам с COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб региона.
Ранее в СМИ появилось сообщение, что медбрат якобы заявил пенсионерке с коронавирусом, у которой пневмония поразила 90% легких, что он бы всем в клинике сделал смертельный укол. По словам внучки пациентки, ее бабушку выписали, не вылечив полностью от пневмонии.
В оперштабе отметили, что в случае подтверждения нарушений будут приняты соответствующие меры.
«Поскольку даже в ситуации высокой нагрузки, которая, безусловно, легла на плечи медиков, подобные высказывания в адрес пациентов недопустимы», — подчеркнули в штабе.
Отмечается также, что для установления всех обстоятельств родственники пациентки должны обратиться к руководству больницы, «которое готово к всестороннему разбирательству ситуации».
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