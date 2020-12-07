Мурашко предложил рассмотреть ограничение передвижения между регионами

Ситуация с распространением коронавируса нового типа в России делает необходимым рассмотрение возможности ограничить передвижение между регионами страны и внутри них, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА «Новости».

«Вторая волна [COVID-19] показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов», — заявил глава Минздрава.

По его словам, такая мера может способствовать ограничению распространения инфекции.

За все время пандемии в России выявлено более 2,4 млн случаев COVID-19, из них более 43 тысяч — с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 67 млн человек.

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