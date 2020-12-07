В Госдуме предложили организовывать ясли-сады при университетах

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создавать ясли-сады при вузах, где своих детей могли бы оставлять студенты. Об этом информирует RT.

Парламентарий положительно отреагировал на то, что молодые люди стремятся создать семьи в студенческие годы При этом он обратил внимание на то, что появление детей в период учебы многих ставит в трудное положение.

Сейчас при некоторых университетах есть детские сады, но их достаточно мало.

Сухарев предложил рассмотреть возможность создания яслей-садов при государственных высших учебных заведения, которыми на бесплатной основе могли бы пользоваться студенты, обучающиеся по очной форме обучения как за счет средств государственного бюджета, так и на коммерческой основе.

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