В Индии один человек умер от неизвестной болезни, еще 315 госпитализированы

Один житель южноиндийского города Элуру штата Андхра-Прадеш скончался от неизвестной болезни, еще 315 граждан госпитализированы с симптомами того же недиагностированного заболевания. Об этом сообщает газета Hindu.

Жители с симптомами неизвестной болезни стали поступать в больницы в субботу, 5 декабря. По последним данным, их число достигло 315, среди них 46 детей.

У больных наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии, рассказали врачи. Результаты тестов на коронавирус у пациентов оказались отрицательными.

Для анализа в лабораторию отправлены образцы воды, продуктов питания и крови больных, сообщили представители местных органов здравоохранения. Они не исключают, что произошло массовое заражение в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Нигерии 15 человек умерли от неизвестной болезни

— СМИ: cвыше 100 человек заразились неизвестной болезнью в Сенегале