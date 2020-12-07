Пассажиры «Аэрофлота» пять часов ждут вылета из Нью-Йорка в Москву

Пассажиры рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву уже пять часов ожидают вылета в аэропорту Джона Кеннеди, передает РИА «Новости».

По данным агентства, посадка на рейс, планировавшаяся на 1.40 мск несколько раз была отложена, в последний раз до 6.40 мск, но к назначенному времени проход в самолет так и не открыли. Пассажиры требуют от сотрудников компании предпринять какие-либо действия, чтобы вылет состоялся, либо отправить всех в гостиницу для ожидания нового борта.

7 декабря транспортная полиция Нью-Йорка получила сообщение о «минировании» рейса «Аэрофлота», прилетевшего из Москвы. Борт самолета, всех пассажиров и их багаж досмотрели с собаками. Информация об угрозе не подтвердилась.

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