Названо самое массовое последствие коронавируса

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о самом массовом последствии коронавируса, передает «Лента.ру».

По словам Болибока, таким последствием является повышение артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму.

К этому приводит воспаление оболочки сосудов и последующее поражение сосудистой системы человека, объяснил врач.

Будут ли это долговременные или кратковременные последствия — сказать сложно, добавил специалист.

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