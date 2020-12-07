Названо самое массовое последствие коронавируса
Бернст Ю.
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Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о самом массовом последствии коронавируса, передает «Лента.ру».
По словам Болибока, таким последствием является повышение артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму.
К этому приводит воспаление оболочки сосудов и последующее поражение сосудистой системы человека, объяснил врач.
Будут ли это долговременные или кратковременные последствия — сказать сложно, добавил специалист.
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