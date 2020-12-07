Вирусолог рассказала о риске импотенции у переболевших COVID-19

Мужчины, перенесшие коронавирус, могут столкнуться с такими последствиями для организма, как эректильная дисфункция, завила американский вирусолог Дена Грейсон. Ее слова передает NBC Chicago.

«Существуют серьезные опасения, что у мужчин могут быть долгосрочные проблемы — эректильная дисфункция из-за этого вируса», — сказала специалист.

Она объяснила, что это связано с проблемами с сосудами, которые вызывает COVID-19.

Грейсон предупредила, что со временем могут проявиться и другие отложенные последствия инфекции, включая неврологические осложнения.

По последним данным, в мире выявлено 66 922 477 случаев заражения коронавирусом.

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