В Чечне с почестями похоронили обезглавившего французского учителя террориста
В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова, который обезглавил учителя в пригороде Парижа. Об этом сообщает Baza.
Тело погибшего доставили из Франции 5 декабря.
«В село, где проходили похороны, пускали в основном тех, кто там проживает, а в окрестностях для охраны порядка выставили 65 сотрудников полиции», — говорится в сообщении.
В середине октября 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулла Анзоров в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин отрезал кухонным ножом голову 47-летнему учителю географии и истории колледжа Буа-д'Ольн Самюэлю Пати.
Сам террорист был убит патрульными полицейскими.
Причиной преступления была демонстрация преподавателем на уроках карикатур из журнала Charlie Hebdo на основателя исламской религии пророка Мухаммеда.
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