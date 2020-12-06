В Чечне с почестями похоронили обезглавившего французского учителя террориста

В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова, который обезглавил учителя в пригороде Парижа. Об этом сообщает Baza.

Тело погибшего доставили из Франции 5 декабря.

«В село, где проходили похороны, пускали в основном тех, кто там проживает, а в окрестностях для охраны порядка выставили 65 сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

В середине октября 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулла Анзоров в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин отрезал кухонным ножом голову 47-летнему учителю географии и истории колледжа Буа-д'Ольн Самюэлю Пати.

Сам террорист был убит патрульными полицейскими.

Причиной преступления была демонстрация преподавателем на уроках карикатур из журнала Charlie Hebdo на основателя исламской религии пророка Мухаммеда.

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