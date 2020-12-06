На Украине женщина пришла голосовать с паспортом СССР

На Украине жительница Кривого Рога попыталась проголосовать на выборах мэра города по паспорту СССР. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на гражданскую сеть «Опора».

Жительница Кривого Рога на Украине пыталась проголосовать по паспорту, выданному в СССР, во втором туре выборов мэра города, сообщила в воскресенье гражданская сеть «Опора».

«Пожилая женщина пришла голосовать на избирательный участок с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского Союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовала именно по этому паспорту. Члены участковой избирательной комиссии не выдали ей бюллетень для голосования, а полицейский разъяснил причины отказа», — говорится в сообщении.

В украинском Кривом Роге Днепропетровской области проходит второй тур выборов мэра.

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