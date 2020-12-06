Тринадцатилетняя девочка упала с моста в Иркутской области

В Иркутской области 13-летняя девочка упала с моста в реку Ангару. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 13.46 (08.46 мск) на телефон службы спасения 112 от очевидцев поступила информация о том, что девушка спрыгнула с Глазковского моста Иркутска в Ангару и плывет вниз по течению», — рассказали в пресс-службе.

Девочку спас находившийся на воде директор водно-моторной Маратовской станции Евгений Макаренко. По его словам, пострадавшая плыла навстречу. До спасения она успела проплыть более 500 м.

Свой поступок девочка ничем не смогла объяснить.

В спасательном ведомстве отмечают, что подростку повезло, что она осталась жива после падения с моста — верхние вещи сыграли роль поплавка или спасательного жилета и не дали ей утонуть.

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