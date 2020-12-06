Следствие просит арестовать подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске

Следствие ходатайствует об аресте троих подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольгу Врадий.

В ходе следственных действий подозреваемые «детально показали и рассказали, как совершали преступление», отметила Врадий.

Кроме того, при обыске было обнаружено оружие, из которого стреляли в потерпевших.

4 декабря в сгоревшем частном доме под Волоколамском были найдены тела супружеской пары и их 16-летней дочери. Возле дома стояла сгоревшая машина. Следователи завели дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления были задержаны трое человек.

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