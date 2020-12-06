Названа предварительная причина пожара на рынке в Ростове-на-Дону

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Пожар в торговом павильоне на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону мог возникнуть из-за неисправности электрооборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, причиной пожара на рынке стала неисправность электрооборудования, предположительно, печи, которая использовалась для обогрева», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в павильоне работали в том числе и иностранные граждане. В настоящий момент выясняется, проживали ли они там же.

Павильон продолжает гореть открытым огнем. По данным МЧС, площадь пожара увеличилась до 4 тыс. квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в 06.30 мск на рынке в Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный торговый павильон с пиротехникой. Изначально площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Спасатели отмечают, что существует угроза распространения огня.

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