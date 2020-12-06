В Москве в воскресенье ожидается до -7°С

В Москве в воскресенье, 6 декабря, ожидается до -7°С. В столице будет малооблачно, без осадков. Также в городе местами будет гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, воздух днем прогреется до -7...-5°С. Ожидается южный ветер со скоростью 2-7 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -12...-10°С. Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 767 мм рт. ст., а ночью — 768 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.