В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 15,5 тысячи человек

В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 15,5 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Днем ранее выявили 16,2 тыс. случаев. В среднем за последнюю неделю в королевстве заражались 14,3 тыс. человек за сутки. Всего в стране заболели 1,7 млн человек.

В Великобритании скончались 61 тыс. человек, что является самым большим показателем в Европе.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 66 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

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