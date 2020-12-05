В Карабах за сутки вернулись больше 1300 беженцев

В непризнанный Нагорный Карабах за сутки вернулись 1 318 беженцев, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1 318 человек», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что беженцев сопроводили российские миротворцы. С начала миротворческой операции в Карабах вернулись больше 33 тыс. жителей.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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