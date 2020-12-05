Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил волонтеров за добрые дела и поздравил с Днем добровольца. Соответствующее поздравление опубликовано на странице главы города в социальной сети «ВКонтакте».

«В День добровольца хочу сказать огромное спасибо всем волонтерам! В Москве сотни организаций, участники которых делают добрые дела», — написал Собянин.

Он напомнил, что волонтеры помогают бездомным животным, занимаются экологией и участвуют в тушении пожаров.

Также мэр добавил, что добровольцы сыграли особую роль во время пандемии: они помогали пожилым, многодетным и одиноким людям.

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