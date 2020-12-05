Путин поддержал акцию «Новый год в каждый дом»

Президент России Владимир Путин поддержал запуск акции «Новый год в каждый дом», которая направлена в том числе на поздравление детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства пообещал волонтерам и финалистам конкурса «Доброволец России» подумать над тем, что можно сделать для того, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции.

Один из участников конкурса рассказал президенту, что идея акции «Новый год в каждый дом» заключена в том, чтобы поздравить как можно больше детей, как с ограниченными возможностями здоровья, так и тех, кто не может попасть на праздник, в том числе детей врачей.

Глава государства высоко оценил деятельность волонтеров. Он отметил, что желанием помочь другому человеку насыщает «жизнь истинным смыслом и содержанием, делает ее полноценной и приносит удовлетворение».

«Вам большое спасибо. Я подумаю над вашим предложением конкретно и может быть даже в более широком смысле этого слова», — подчеркнул президент.

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