В Ереване проходит многотысячный митинг оппозиции
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Ереване проходит многотысячная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает «Интерфакс».
Митинг проходит на площади Свободы, на нем присутствует кандидат оппозиции на пост премьер-министра переходного правительства, экс-премьер Вазген Манукян.
Оппозиция Армении выходит на улицы с требованием отставки Пашиняна после договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. О необходимости сменить премьера и правительство и о проведении внеочередных парламентских выборов ранее заявлял также президент Армении Армен Саркисян.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Президент Армении призвал создать новое правительство
— Оппозиция Армении предложила на пост премьера кандидатуру Вазгена Манукяна