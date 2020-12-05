В Ереване проходит многотысячный митинг оппозиции

В Ереване проходит многотысячная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает «Интерфакс».

Митинг проходит на площади Свободы, на нем присутствует кандидат оппозиции на пост премьер-министра переходного правительства, экс-премьер Вазген Манукян.

Оппозиция Армении выходит на улицы с требованием отставки Пашиняна после договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. О необходимости сменить премьера и правительство и о проведении внеочередных парламентских выборов ранее заявлял также президент Армении Армен Саркисян.

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