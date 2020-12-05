В Минздраве рассказали о последствиях самолечения антибиотиками

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал, почему нельзя назначать самому себе антибиотики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, антимикробные препараты в целом и антибиотики в частности обладают рядом побочных реакций — от аллергической сыпи и нарушения стула до анафилактического шока. Поэтому такие лекарства должен назначать только врач, который сможет учесть все факторы и вовремя скорректировать терапию при возникновении нежелательных реакций.

Бесконтрольное применение антибиотиков может привести к развитию побочных реакций, а также к тому, что микробы в организме человека станут устойчивее к препаратам и в случае развития бактериальной инфекции врачам придется использовать иные схемы лечения.

«Если говорить про применение антибиотиков в качестве профилактики коронавирусной инфекции, то это категорически недопустимо. Антибиотики не действуют ни на какие вирусы, включая новый коронавирус», — подчеркнул специалист.

Пульмонолог отметил, что антибиотики назначают только в случае развития бактериальных осложнений коронавируса.

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