Названы причины повторного заражения COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала причины повторного заражения коронавирусом нового типа, передает ТАСС.

По ее словам, ложноположительный или ложноотрицательный тест ПЦР-тест на COVID-19 являются первой причиной. Вторая — это реактивация инфекции или длительное выделение возбудителя у человека, перенесшего инфекцию, сообщила Голикова. В качестве третьей причины она назвала реально повторное заболевание COVID-19.

Голикова отметила, что повторное заражение «наиболее объяснимо», в частности, у лиц, у которых есть хронические заболевания.

«Всему миру предстоит очень серьезно анализировать ситуацию, чтобы понять, что все-таки является истинной причиной повторного заболевания коронавирусной инфекцией», — сказала она.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 65,5 млн заболевших, свыше 45,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».