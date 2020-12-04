Суд разрешил возбудить дело о насилии над дочерьми против Михаила Хачатуряна

Басманный суд Москвы дал согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна, предметом которого могут стать истязания и действия сексуального характера над тремя дочерьми. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин уточнил, что если уголовное производство будет инициировано, то обвиняемые в убийстве отца сестры станут потерпевшими в данном деле.

По его словам, суд признал незаконными действия следователя, который ранее отказался возбуждать данное дело в связи со смертью Михаила Хачатуряна.

«Суд руководствовался тем, что в суд поступило ходатайство от его сестер Марины и Наиры Хачатурян, в котором они настаивали на проведении дальнейшего расследования с целью реабилитации умершего», — подчеркнул Пакулин.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет. 28 июля 2018 года девушки были задержаны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

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