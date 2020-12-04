В Турции полиция задержала сотрудников НТВ

В Турции полиция задержала сотрудников «Центрального телевидения», они не выходят на связь. Об этом сообщила пресс-служба НТВ.

«Утром 3 декабря автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в… пригороде Стамбула. Потом связь с ними прервалась», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в 21.00 мск 3 декабря Петрушко отправил сообщение «нас почему-то до сих пор держат». После этого журналисты перестали выходить на связь.

Телекомпания НТВ находится в тесном контакте с МИД и генконсульством России в Турции.

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