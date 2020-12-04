Индия объявила, что вакцина против COVID будет готова в ближайшие недели
Карина Казанцева
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Вакцина против коронавируса в Индии будет готова в ближайшие недели, заявил премьер-министр Нарендра Моди. Об этом пишет РИА «Новости».
«Эксперты полагают, что вакцина против COVID будет готова в ближайшие несколько недель. Как только ученые дадут зеленый сигнал, в Индии начнется вакцинация», — сказал Моди.
Он уточнил, что в первую очередь вакцинированы будут врачи, пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями.
Моди также призвал оппозицию высказаться о вакцинации, представив свои предложения в письменном виде.
В Индии коронавирусом заразились 9 571 559, выздоровели 9 016 289, погибли 139 188 человек.
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