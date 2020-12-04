Замначальника РОВД отправили под домашний арест за взятки за киносъемки
Елизавета Мележенкова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пресненский суд Москвы заключил под домашний арест замначальника отдела полиции по району Китай-город Дмитрия Смолина. Об этом сообщает ТАСС.
Так, он арестован по делу о получении взяток за выдачу разрешений на киносъемки в столице. Суд удовлетворил ходатайство в отношении мужчины.
По имеющимся данным, взятки давали кинокомпании, после чего они проводили съемки в обход существующих правил.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово
— Под Ростовом полицейского подозревают во взятке в 2,5 млн рублей