Обнаружена новая предсмертная записка Тесака

Третья предсмертная записка националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Тесака Алексея Михальчика.

Сведения о третьей записке содержатся в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Марцинкевича, рассказал адвокат. В тексте постановления указано, что новая записка была обнаружена во рту умершего.

В записке Тесак сообщает, что не совершал убийства, в которых ранее признавался, добавил представитель защиты.

16 сентября Максим Марцинкевич, более известный под именем Тесак, был найден мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По официальной версии следствия, он покончил с собой.

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным, в том числе в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.

Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

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