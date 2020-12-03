Россия разрабатывает не менее десяти вакцин от COVID-19

В настоящее время в России различные научные центры разрабатывают несколько различных вакцин от коронавируса нового типа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, в стране ведется разработка «не меньше десяти» препаратов.

За все время пандемии в России выявлено более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 41 тыс. — с летальным исходом. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V».

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