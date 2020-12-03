Сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении санкций Евросоюза

В Латвии сотрудникам информационных порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявлены обвинения по уголовному закону о нарушении санкций Европейского союза, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье в Telegram-канале.

«У сотрудников сайтов прошли обыски, конфискована техника и средства связи. После допросов была взята подписка о неразглашении», – указано в сообщении.

Граждане Латвии обвиняются в нарушении санкций из-за работы на МИА «Россия сегодня», так как в отношении его генерального директора Дмитрия Киселева Евросоюз ввел персональные санкции.

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