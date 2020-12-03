Минский суд лишил TUT.BY статуса СМИ

Экономический суд Минска лишил издание TUT.BY статуса средства массовой информации, сообщает «БелТА».

В ходе основного заседания суд удовлетворил исковые требования белорусского министерства информации к владельцу издания – обществу с ограниченной ответственностью «Тут Бай Медиа», указано в сообщении.

Ранее Верховный суд страны признал обоснованными два предупреждения о нарушении закона о СМИ, которые были вынесены владельцу издания. Третье предупреждение было признано недействительным.

В соответствии с белорусским законодательством, орган государственного управления в сфере массовой информации может предъявить иск о прекращении выпуска СМИ, если изданию в течение года вынесено два предупреждения или более.

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