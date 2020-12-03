Депутаты и сенаторы предложили выдавать бедным россиянам сертификаты на продукты

Ряд депутатов Госдумы и сенаторов разработали законопроект, который позволит бедной категории граждан России получать сертификаты на продукты.

По их задумке, на такую помощь смогут рассчитывать только совершеннолетние россияне, чей доход не больше прожиточного минимума. Номинальная стоимость сертификата составит 25% величины прожиточного минимума.

«Продуктовый социальный сертификат уже много лет реализуется в Москве и является полноценной заменой устаревшей продовольственной корзины <…>», — говорится в пояснительной записке проекта, которую опубликовал в своем Telegram-канале глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД Ярослав Нилов.

Также подобный опыт с сертификатами есть и у Калининградской области, где малоимущим во время пандемии начали раздавать карты номиналом в 5 тыс. руб.

«Снять хотя бы часть финансовой нагрузки с наименее обеспеченных граждан — да, да, можно и нужно», — прокомментировал Нилов.

Авторами инициативы стала группа депутатов фракции ЛДПР, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов. Проект закона должны внести в Госдуму 3 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Уровень безработицы в Москве вырос в семь раз в период пандемии

— Путин считает главным риском для мира рост безработицы и бедности

— Продукты питания в РФ с января по октябрь дорожали почти в 3 раза быстрее, чем в ЕС