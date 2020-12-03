В воздухе Омска зафиксировали высокое содержание загрязняющих веществ

В воздухе в Омске зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксидов азота и углерода, диоксида азота, сероводорода, этилбензола и мелкодисперсных частиц. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минприроды.

Отмечается, что 2 декабря зарегистрировала на стационарном посту на ул. Заслонова повышенное содержание ПДК мелкодисперсных частиц РМ2,5 (1,61 ПДК), этилбензола (1,15 ПДК). На ул. 15-я Рабочая — превышение по оксиду углерода (1,02 ПДК), диоксиду азота (1,01 ПДК) и сероводороду (1,12 ПДК). На улице Байкальской превышение по оксиду азота составило 1,02 ПДК.

По данным ведомства, Обь-Иртышское УГМС ввело 2 декабря с 10.30 до 18.00 режим неблагоприятных метеоусловий 1 степени для предприятий города. Для предприятий юго-восточной промплощадки такой режим был продлен до 11.00 3 декабря. Данные о загрязнении переданы в Росприроднадзор.

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