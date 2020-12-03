Вооруженный молотком мужчина напал на москвичку, перепутав ее с женой

Мужчина напал на москвичку с молотком, заявив, что перепутал ее с женой, сообщает МВД Медиа.

Инцидент произошел у подъезда дома на бульваре Яна Райниса в районе Южное Тушино. В то время как 27-летняя девушка разговаривала по телефону, на нее накинулся неизвестный и стал бить молотком по голове. Москвичке удалось отбежать от мужчины и обратиться к прохожим за помощью.

Неизвестный еще раз попытался напасть на нее, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая была госпитализирована, медики диагностировали у нее ушибленную рану головы.

Полицейским удалось задержать нападавшего. Им оказался 47-летний ранее судимый мужчина. По словам подозреваемого, он перепутал девушку со своей женой, с которой у него конфликт.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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