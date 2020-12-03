Минюст разрабатывает пилотный проект по выводу СИЗО за пределы городов

Глава Министерства юстиции Константин Чуйченко заявил о проработке возможности удаления из российских городов всех колоний и СИЗО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что ведомство планирует оптимизировать функционирование ФСИН и изменить формат работы службы.

«Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение», — произнес Чуйченко.

Он уточнил, что суть грядущих изменений заключается в перемещении подобных учреждений за пределы городов и населенных пунктов — на отдельные площадки.

Чуйченко добавил, что в настоящий момент ведомство разрабатывает пилотный проект, цель которого заключается в отдалении связанной с лишением свободы действительности от граждан.

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