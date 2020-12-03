Глава Минюста РФ заявил об объявлении юридической войны России

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко выразил мнение, что России объявлена юридическая война. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, обстановка очень непростая и тяжелая.

Чуйченко считает, что Россия должна адекватно защищаться от объявленной ей юридической войны. В некоторых случаях, подчеркнул глава Минюста, Москва может и наступать на этом направлении.

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