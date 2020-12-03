Глава Минюста РФ заявил об объявлении юридической войны России
Анна Светлова
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Министр юстиции РФ Константин Чуйченко выразил мнение, что России объявлена юридическая война. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, обстановка очень непростая и тяжелая.
Чуйченко считает, что Россия должна адекватно защищаться от объявленной ей юридической войны. В некоторых случаях, подчеркнул глава Минюста, Москва может и наступать на этом направлении.
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