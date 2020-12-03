Шесть человек пропали без вести на Аляске в результате оползней

На Аляске пропали без вести шесть человек после того, как на боро Хейнс сошли оползни. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что стихия, образовавшаяся после сильных дождей, уничтожила несколько домов. Десятки местных жителей были эвакуированы. В настоящее время береговая охрана США, Национальная гвардия и полиция Аляски участвуют в поисково-спасательной операции.

По данным телеканала, в боро размыло несколько дорог, затопило дома. В настоящее время оперативный центр по чрезвычайным ситуациям следит за ситуацией, и ресурсы полиции Аляски и Национальной гвардии Аляски мобилизуются для оказания помощи в поисково-спасательных и восстановительных работах в Хейнсе.

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