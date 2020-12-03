Московские врачи вылечили от коронавируса еще 6 849 человек

В Москве от коронавируса вылечились еще 6 849 человек. Об этом сообщает в Telegram-канале столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего после прохождения лечения выздоровели 471 833 пациента.

За все время пандемии в России выявлено более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, из них более 41 тысячи — с летальным исходом. Выздоровели более 1,8 млн человек. Всего в мире зарегистрировано 64,3 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве выявлен 5191 новый случай коронавируса за сутки

— Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве

— СМИ узнали симптомы, которые могут возникнуть после вакцинации от COVID-19