Жителей Волгоградской области предупредили об аномальных морозах

В Волгоградскую область придет аномальный холод до -25°C по ночам, сообщает ГУ МЧС по региону.

Похолодание придет в северные районы области и на левобережье Волги 3 декабря и продлится до 7 декабря.

«Ожидается аномально-холодная погода: температура воздуха ночью -20-25˚С, днем -10-15˚С, что ниже нормы на 10-15 градусов», — предупреждают спасатели.

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