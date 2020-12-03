Оппозиция в Армении назвала кандидата на пост премьера

Армянская оппозиция, которая выступает за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, выбрала нового кандидата на его место. Об этом сообщает Sputnik Армения.

По данным СМИ, свое решение оппозиция намерена огласить в четверг, 3 декабря.

«Завтра… мы объявим о наших действиях и назовем кандидатуру на пост премьер-министра», — цитируются слова представителя партии «Дашнакцутюн» Арцвика Минасяна.

Он также подчеркнул, что оппозиция намерена добиваться окончательного снятия военного режима в стране, несмотря на то, что правительство отменило ряд ограничений, входящих в действующее военное положение.

Политик также обвинил Пашиняна в том, что премьер намерен удержать власть в своих руках.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

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