Власти Москвы назвали предварительную причину пожара в коллекторе

Причиной пожара в коллекторе на севере Москвы, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Об этом заявили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время пожар локализован, никто не пострадал, отметили в пресс-службе. Там добавили, что электроснабжение домов, отключенных от электричества из-за пожара, было восстановлено за 40 минут.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте 11 часть домов была отключена от электричества. По коллектору на протяженности 6,5 км проходят кабели связи, силовые кабели, трубопроводы для горячей и холодной воды.

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