На острове Русский повреждены более 80% электросетей

Снежный циклон повредил свыше 80% электросетей на острове Русском во Владивостоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора АО «Оборонэнерго» Сергея Кирюхина.

Свет на острове отключили с вечера 18 ноября. Власти сообщали, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения. Губернатор Олег Кожемяко сообщил, что сетей низкого напряжения на Русском практически нет, а то, что осталось, «не выдерживает никакой критики». Сейчас во все поселки на острове подается электричество — по временной или постоянной схеме, либо с помощью генераторов на несколько часов в день. Без энергоснабжения остается 35 жилых домов с населением более 800 человек.

Всего на острове — 164 км воздушных сетей, из которых только по предварительной оценке насчитано 120 км поврежденных сетей.

По словам Кирюхина, если бы губернатор не привлек к работам по восстановлению электроснабжения другие компании, МЧС и лесников, то восстановление света на острове силами энергетиков «Оборонэнерго» составило бы от нескольких месяцев до года.

19 ноября в Приморье прошел снежный циклон, из-за чего было нарушено электроснабжение более чем в 10 районах Владивостока. Частично нарушилось движение автобусов, была задержана часть авиарейсов. В городе без отопления осталось больше 600 домов, было зафиксировано 205 повреждений на электросетях, повреждено порядка 200 опор ЛЭП, повалено не менее 4,5 тыс. деревьев.

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