В России выявлено 25 345 новых случаев коронавируса за сутки

В России за минувшие сутки выявлено 25 345 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 2 347 401. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что больше всего новых случаев инфекции за последние 24 часа было зафиксировано в Москве (5 191), Санкт-Петербуре (3 684), Московской области (1 148).

Жертвами инфекции за весь период стали 41 053 человека, за минувшие сутки — 589. При этом вылечились от коронавируса всего 1 830 349 пациентов, за последний день — 26 882.

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