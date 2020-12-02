ООН: в мире в рабстве находятся более 40 млн человек

Более 40 млн человек в мире подвергаются современным формам рабства, при этом 71% из них - женщины. В заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с Международным днем борьбы за отмену рабства отмечается, что среди всех находящихся в рабстве 71% — женщины, передает ТАСС.

«Бедные и маргинализированные группы, в особенности расовые и этнические меньшинства, представители коренных народов и мигранты диспропорционально затронуты современными формами рабства», — говорится в сообщении.

Ранее члены сената США предлагают признать день отмены рабства, который отмечается 19 июня, национальным праздником.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Вопиющие нарушения»: США рушат систему защиты прав человека

— Свыше 150 млн детей в мире находятся в трудовом рабстве

— В США хотят сделать день отмены рабства национальным праздником