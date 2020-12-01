Меркель высказалась о наезде на пешеходов в Трире

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших при наезде машины на пешеходов в Трире. Об этом пишет РИА «Новости».

«Новости из Трира меня очень печалят. Мои соболезнования - родным людей, которые стремительно и насильственно были лишены жизней. Думаю о тех, кто пострадал, в том числе тяжело, и желаю им сил», — сказала Меркель.

Она подчеркнула, что находится в контакте с премьер-министром Рейнланд-Пфальца Малу Драйер по расследованию ситуации.

Ранее сообщалось, что в Трире 51-летний гражданин ФРГ в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека, в том числе ребенок, погибли. Водитель был задержан. Полиция допустила, что у него есть проблемы с психикой.

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