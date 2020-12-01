В одном из районов Москвы ввели карантин из-за бешенства

В московском районе Сокольники ввели карантин из-за обнаружения бешенства у домашнего животного. Распоряжение мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра и правительства города.

«В связи с выявлением 30 ноября 2020 года случая заболевания бешенством домашнего животного на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы... установить карантин», — говорится в документе.

Ограничения будут действовать до 1 февраля 2021 года. На это время запрещаются выставки собак и кошек, торговля и вывоз домашних животных.

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