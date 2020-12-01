Отец министра здравоохранения госпитализирован с коронавирусом

Отец министра здравоохранения Михаила Мурашко госпитализирован с коронавирусом в ГКБ №40 Екатеринбурга, пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

«Отец Мурашко совсем недавно попал в ГКБ №40 с коронавирусом», — сказал источник.

Другие детали не сообщаются.

В Свердловской области коронавирусом заразились 46 693, выздоровели 38 914, скончались 1 037 пациентов.

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