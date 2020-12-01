На Украине возбудили дело против угрожавших закарпатским венграм радикалов

Полиция Украины возбудила уголовное дело после того, как радикалы распространили видеозаписи с угрозами в сторону украинцев с венгерским происхождением. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что видео с людьми в масках распространяли закарпатские интернет-ресурсы.

«Действия неизвестных квалифицированы как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам», — приводятся слова главы Нацполиции Игоря Клименко.

По его словам, правоохранители ищут преступников. За разжигание национальной вражды предусматривается до трех лет тюремного заключения.

25 октября на Украине прошли местные выборы. Киев обвинил Будапешт в поддержке партии венгров в Закарпатской области и мэра города Берегово Золтана Бабяка.

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