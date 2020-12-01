В Дубае откроется Снежный кинотеатр

Первый на Ближнем Востоке Снежный кинотеатр открывается в Дубае, передает эмиратская газета The National.

Зимний кинотеатр запустили крытый горнолыжный курорт Ski Egypt совместно с сетью кинотеатров Vox Cinemas в торгово-развлекательном центре Mall of the Emirates.

А в Аравийской пустыне рядом с кинотеатром появится грот Деда Мороза.

Кинотеатр будет работать с 11 декабря и до конца февраля.

Температура воздуха в помещении будет поддерживается в пределах +2...+3°С.

В стоимость билета в такой кинотеатр входит горячий шоколад с попкорном, грелка для рук, перчатки и теплая шапочка.